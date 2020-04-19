Macit Özcan Spor Kompleksi yerleşkesindeki 156 yataklı tesisin sağlık çalışanlarının hizmetine açılmasının ardından MESKİ Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin yanında bulunan ve geniş bir alan içerisinde yer alan Berdan Konukevi de sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Farklı sağlık kurumlarında görev yapan sağlık çalışanları, konukevinin kendilerine tahsis edilmesinden dolayı Başkan Vahap Seçer’e teşekkürlerini iletti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Koronavirüs (COVID-19) salgınında olağanüstü gayret gösteren sağlık çalışanlarına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Macit Özcan Spor Kompleksi yerleşkesindeki 156 yataklı tesisi, sağlık çalışanlarının kalabilmesi için hizmete açan Başkan Vahap Seçer, Tarsus’ta da bu süreçte yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına Berdan Konukevi’ni tahsis etti. Konukevinde kalmaya başlayan sağlık çalışanları, tesisi çok beğendiklerini söyleyerek, Başkan Seçer’e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Bungalov evler de hazır bekletiliyor

Sağlık çalışanlarından gelecek talep üzerine, yine Büyükşehir bünyesinde bulunan, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Gençlik Kampı içinde yer alan 18 bungalov ev de hazır hale getirildi.

Tesisin her noktası dezenfekte edildi

MESKİ Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin yanında bulunan ve geniş bir alan üzerine kurulu olan Berdan Konukevi içerisinde yemekhane, çamaşırhane, toplantı odası, bahçe, otopark ve daha birçok alan bulunuyor.

Eksikleri giderilen ve her noktası dezenfekte edilen tesiste, Büyükşehir’in Tarsus Gençlik Kampı personeli hizmet veriyor. Sağlıkçıların tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğü konukevi bahçesinde bulunan otoparkta, araçların yıkanması için olanak da sağlanıyor. Öte yandan, tesisin ana yola bağlantı yolu ile MESKİ Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi yolu da ayrılarak, tamamen bağımsız hale getirildi.

Konukevinde kalan sağlık çalışanlarından Caner Kurtulmuş, “COVID-19 salgınında, mesleğimiz gereğince tehlikeli bir süreç yaşıyoruz. Sevdiklerimize hastalık bulaştırma riski olan bu süreçte, bizlere bu tesisi açan ve misafir eden Büyükşehir Belediyemiz’e teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Tesisin beklediklerinden daha güzel olduğunu kaydeden bir başka sağlık çalışanı Nuri Kavas ise, “Ben yoğun bakımda çalışıyorum. Eve gittiğim zaman, aileme herhangi bir şey bulaştıracağımdan dolayı endişe duyuyordum. Konukevi oldukça güzel” diye konuştu



