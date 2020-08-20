Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer ile Mersin Esnaf ve Sanatkâr Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (MESDEM) protokolünü imzaladı. MESDEM, Başkan Seçer’in seçim döneminde sözünü verdiği Esnaf Masası projesini de kapsıyor. Esnaf ve Sanatkârlar Merkezi Üst Kurulu, Esnaf Masası ile Esnaf ve Sanatkâr Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olmak üzere 3 kategoriden oluşan sistem, Mersin’de yaşayan esnaf ve sanatkârların sorunlarını çözüp, talep ve beklentilerini karşılayacak. Türkiye’de bir ilk olma özelliği gösteren proje ile Mersin’de yaşayan 50 binin üzerinde esnafın çözüm ortağı MESDEM olacak.

Başkan Seçer, imzalanan MESDEM protokolünün amacını, “Esnafa danışmanlık ve eğitim merkezi aracılığıyla eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek olan MESDEM’i oluşturmak. İkincisi esnafın genel konularının müzakere edileceği, esnaf ve sanatkârlar merkezi üst kurulu oluşturulması için gerekli işlem ve uygulamaların yürütülmesini sağlayacak kurulu oluşturmak. Esnafımızın beklentileri, talepleriyle her türlü problemlerinin çözümüne yardımcı olmak için Esnaf Masası’nın oluşumunu sağlayacak bir protokol olacak” sözleriyle açıkladı.

“Esnaf ekonominin lokomotifi”

İmzalanan protokol sonrası konuşan Başkan Seçer, Esnaf Masası projesi ile çıktıkları yolda 3 kategorili bir MESDEM sistemi kurduklarını ifade ederek, ekonominin lokomotifi esnaf için yapılan çalışma hakkında bilgi verdi. Başkan Seçer, “Esnaf ve sanatkârımızı önemsiyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne kadar, hatta göreve gelmeden yaptığımız çalışmalarda, seçim manifestomuzda esnafımıza çok yer verdik, önem verdik. Ekonominin lokomotifi olduğu, birçok insanın direkt ya da dolaylı olarak esnaf üzerinden geçimini sağladığı düşüncesiyle, Mersin ESOB ile bir araya gelerek ortak değerlendirmeler yaptık. Esnaf Masası fikri de o yaptığımız toplantılarda çıktı. Orada yaptığımız değerlendirmelerde bunun uygun olacağı görüşü hâkim oldu ve Allah nasip etti, göreve geldikten sonra hukuki zeminini hazırladık, faaliyete geçecek noktaya getirdik” dedi.

“Pandemi sürecini esnafımızın en az tahribatla atlatmasını sağlayacak çalışmalarımız oldu”

50 binin üzerinde esnafa sahip olduklarını ve bu rakamın Mersin ekonomisi için oldukça önemli olduğunu ifade eden Başkan Seçer, pandemi süreci boyunca hem esnaf hem de aileleri için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başkan Seçer, şunları söyledi:

Pandemi sürecinde de bir dizi tedbirler alarak, pandemi sürecini esnafımızın en az tahribatla atlatmasını sağlayacak bazı çalışmalarımız oldu. Sizlerle yaptığımız işbirliği sonucunda toplamda 16 binin üzerinde gıda kolisiyle esnafımıza katkı sunma imkanı bulduk. Esnafımızın o süreçteki sıkıntılarını bir nebze olsa gidermeye yardımcı olduysak bizi ziyadesiyle memnun etti. Mayıs ayındaki Meclis toplantımızda kiracı esnafımız için bazı kararlar aldık. Yasa uyarınca 19 Mart ile 19 Haziran tarihleri arasında 448 kiracı esnafımızın 3 milyon 83 bin 722 TL kira borcunu 3 ay süreyle erteledik. Pandemi sürecinde kapalı kaldığını ifade eden 135 kiracımız dilekçe ile belediyemize başvurdu. Bunlardan kapalı kaldığı tespit edilen 70’inin 316 bin 826 lira kira bedeli terkini yapıldı. Bunlardan 30 kiracı kiralarını peşin ödedikleri için önümüzdeki dönem kira bedelinde bunu mahsup edeceğiz. 35 kiracıya ise genelge kapsamına girmediği için işlem yapamadık.

“Her hal ve şart altında sizlere beraberiz”

Seçer, konuşmasının devamında MESDEM’in kuruluşunda emeği geçen paydaşlara teşekkür ederek, “Böyle bir çalışmaya beraberce emek koyduğunuz için sizlere şükranlarımı belirtmek istiyorum. İşleri hayırlı olsun, bereketli olsun. Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Dünyanın yaşadığı bir pandemi süreci var. Ülkemizin spesifik olarak, bölgeden kaynaklı, kendi iç dinamiklerinden kaynaklı yaşadığı önemli ekonomik, sosyal, siyasal sorunlar var. Burada birinci derecede etkilenen alanlar esnaflarımız, sizlersiniz. Biz devletin bir organı olarak, her zaman olduğu gibi bundan sonra da her hal ve şart altında sizlerle beraberiz, beraber olmak zorundayız; hepimizin selameti için, ülkemizin, milletimizin selameti için” dedi.

Esnaf Masası’nın önümüzdeki günlerde açılacağının müjdesini de veren Seçer, “Esnaf Masamız Ulu Çarşı’daki 47 ve 48 No’lu işyerlerinde yapılacak. Belediyemiz bu dükkanların tahsisini yaptı. Gerekli çalışmalar yapıldı, hazır hale getirildi. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Alo 185 hattımızdan özel olarak 4 kısa yolu tuşuyla Esnaf Masası’na ulaşabilecekler. Hem MESKİ hem Büyükşehir ile ilgili iletişim kurmak isteyen vatandaşlarımızın bütün soruları bu çağrı merkezinde yanıtlanacak. Görevli personelimiz doğal olarak esnafımızın çözüm ortağı olacak. Operatörlerimiz 8.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu saatler dışında gelen çağrılar kayıtlara düşecek ve arkadaşlarımız tarafından ertesi gün işleme alınacak” dedi.

Dinçer’den Başkan Seçer’e: Sizlerle daha büyük işler yapacağız

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ise yaptığı konuşmada, Başkan Seçer’e gerek pandemi süreci öncesi, gerek pandemi süreci boyunca esnafa yapılan gıda kolisi ve kira erteleme desteklerinden dolayı teşekkür etti. Dinçer, Başkan Seçer’e yönelik şunları söyledi:

Sayın Başkanımız, bugüne kadar her zaman yanımızda oldunuz. Ne zaman, ne dediysek, ne sorunumuz olduysa hiçbir zaman bizleri reddetmediniz. ‘Bugün işim var’ demediniz. Yola giderken bile bizi dinleyip, öyle çıktınız. Ben Mersin ESOB olarak 69 oda başkanım ve 60 bin esnafım adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, başarılarınızı da daim etsin. İnşallah bu kurul aracılığıyla, sizlerle beraber el ele vererek, çok güzel hizmetlere imza atarız diye düşünüyorum. Esnafımız kendisine hizmet eden, kendisine bir adım atan insanı asla unutmaz. Sizlerle daha büyük işler yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Türkiye’ye örnek olsun.

MESDEM, 3 kategorili bir sistem olacak

Esnaf ve sanatkârların sorunları, beklentileri, talepleri ile her türlü problemlerinin çözümüne yardımcı olmak için MESDEM bünyesinde oluşturulacak olan Esnaf ve Sanatkârlar Merkezi Üst Kurulu, Esnaf Masası ile Esnaf ve Sanatkâr Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, esnaf ve sanatkârlara danışmanlık ve eğitim gibi konularda hizmet verecek. Oluşturulacak “Esnaf ve Sanatkâr Merkezi Üst Kurulu” ile esnafın genel konuları ile ilgili gerekli iş, işlem ve uygulamaların yürütülmesi sağlanacak. Mersin’de ticareti, ekonomiyi ve girişimciliği geliştirmek üzere Danışmanlık ve Eğitim Merkezi vasıtası ile esnafa eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Esnaf ve sanatkârların sorunları çözüme kavuşacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Esnaf Masası ile Mersin’de Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarların sorunları, beklentileri ve Büyükşehir’den her türlü talepleri kayıt altına alınacak. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili konularda başvuruları alacak olan Esnaf Masası, sorunların çözümü ve takibi noktasında her türlü desteği verecek.

Esnaf ve sanatkârların sosyal ve ekonomik gelişimine yönelik faaliyetler yapılacak

İmzalanan MESDEM kapsamında oluşturulacak Esnaf ve Sanatkâr Merkezi Üst Kurulu’nun başkanlığını Başkan Seçer, başkan vekilliği görevini ise Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer üstlenecek. Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir Belediye Başkanlarının daimi üye olarak yer alacağı Üst Kurul, Mersin esnaf ve sanatkârları ile ilgili konularda en yüksek danışma organı olacak. Kurulun görevleri arasında, esnaf ve sanatkârlar ile ilgili genel aksaklık ve sorunları saptamak, çözüm yollarını belirlemek, 5216 ve 5393 Sayılı Büyükşehir ve Belediye Kanunları kapsamında yetkili olunan konularda kamu kurum ve kuruluşları arasındaki eşgüdümü sağlayacak önerilerde bulunmak yer alacak.

Haksız rekabetin önüne geçilecek

Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışanların sosyal ve ekonomik gelişimine yönelik eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin hayata geçirilmesine katkı sunma görevini de üstlenecek olan Üst Kurul, esnaf ve sanatkârların iş yeri açılışında fizibilite, teknik destek ve danışmanlık hizmetinin verilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılmasına destek verecek. Ayrıca, esnaf ve sanatkârlarla haksız rekabete neden olan kayıt dışı işletmeler ile etkin mücadele edilmesi için gerekli girişimlerde bulunacak.

Esnaf ve sanatkârların teknoloji altyapı gelişimine katkı sunmak için yerel, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ile iş birliği içerisinde projeler yürütülecek, teknik ve finansal kaynaklar konusunda bilgilendirmelerinin yapılması sağlanacak. Şehir içerisinde kalan imalat ve üretim işleriyle uğraşanlara esnaf ve sanatkarlara yönelik sanayi siteleri, iş geliştirme merkezleri, teknoloji merkezleri, ortak kullanım atölyeleri için gerekli girişimlerin, araştırmaların ve kararların alınmasını sağlayacak.

Esnafın yerel, ulusal ve uluslararası pazarlara ulaşımı için gerekli tanıtımlar yapılacak

Esnaf ve sanatkârların işletme maliyetlerinin düşürülmesi hususunda belediyelerin yetki alanlarına giren konularda gerekli iş, işlem ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlanacak.

Esnaf ve sanatkârların yerel, ulusal ve uluslararası pazarlara ulaşım imkânlarının sağlanması konusunda gerekli tanıtım, reklam, halkla ilişkiler, fuar organizasyonları, pazar araştırmaları gibi konularda çalışmaların yürütülmesi için gerekli destek verilecek.

Mersin’de katma değeri yüksek veya özgün üretim yapan esnaf ve sanatkârların tanıtımının yapılması, işletmelerinin geliştirilmesine yönelik çalışma ve desteklerin hayata geçirilmesi sağlanırken, e-ticaret, temel bilgi teknolojilerinin kullanımı gibi konularda esnafın gelişimi için özel politika ve uygulamaların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacak.

MESDEM, esnaf, sanatkârlar ve yanlarında çalışanların gelişimi için strateji ve eylem planlarının hazırlanmasını da üstlenecek.