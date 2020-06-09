Türkiye Mersin Üniversitesi 174 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Mersin Üniversitesi 174 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Türkiye

Mersin Üniversitesi 174 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü 174 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu.Başvuru işlemleri 09.06.2020 - 23.06.2020 (Mesai Bitimi-17:00) arasında yapılacak.

09 Haziran 2020, Salı 17:06 Son Güncelleme:
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Mersin Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 174 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır" denildi. Başvuru işlemleri 09.06.2020 - 23.06.2020 (Mesai Bitimi-17:00) arasında yapılacak.

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