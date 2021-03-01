Türkiye Mersin Üniversitesi 7 sürekli işçi alacak

Mersin Üniversitesi 7 sürekli işçi alacak

Türkiye

Mersin Üniversitesi 7 sürekli işçi alacak

Mersin Üniversitesi, İŞKUR aracılığıyla 7 sürekli işçi alacağını duyurdu.

01 Mart 2021, Pazartesi 16:46 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mersin Üniversitesi, İŞKUR aracılığıyla 7 sürekli işçi alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile Sürekli İşçi alımı yapılacaktır" denildi.

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