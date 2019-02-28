Mersin’de 2 kişiyi öldüren soyguncu yakalandı

Geçen salı günü, akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi´ nde yüzü maskeli kişi, kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül vitrindeki altınları topladığı sırada dükkana girdi.

DİRENİNCE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Altınları almak isteyen kişi, Serpin’i ve Tazegül’ü direnmeleri üzerine tabancayla vurarak öldürdü. Altınları alan saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın hemen ardından özel bir ekip oluşturan Mersin Emniyet Müdürlüğü yaptığı çalışmada olayın aynı mahallede annesi ile birlikte oturan polis memuru V.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

SORGUYA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri ve cinayet masası dedektiflerinin yanı sıra çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda V.Ç. ve annesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü´ne getirilen 2 kişi sorguya alındı.

Öte yandan çalınan altınlar da ele geçirildi.





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