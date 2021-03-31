Mersin'de 3 kızına cinsel istismardan yargılanan babayla ilgili gelişme
Mersin'de 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 56 yaşındaki S.D. ikinci duruşmada tutuklanmış ancak sonraki duruşmada serbest bırakılmıştı.O babayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
31 Mart 2021, Çarşamba 11:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Mersin'de, H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D. (28), geçen yıl ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. 3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba S.D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
BUGÜN HAKİM KARŞISINDA
S.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. S.D., davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklandı. Ancak bir sonraki duruşmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Sanık S.D., bugün davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.
Duruşma devam ediyor.
BUNLARI DA OKUYUN