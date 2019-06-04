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Mersin'de bayram sabahı kadın cinayeti! Barışmak için gitti ama...

Mersin’in Tarsus ilçesinde Emel Yalçın (62), tartıştığı Bektaş C. (57) tarafından bıçaklanarak öldürüldü

04 Haziran 2019, Salı 11:04 Son Güncelleme:
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Mersin'de bayram sabahı kadın cinayeti! Barışmak için gitti ama...

Mersin'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Bektaş C., daha önce gönül ilişkisi yaşadığı Emel Yalçın ile barışmak için Tekeliören Mahallesi’ndeki evine gitti.

BIÇAKLA YARALADI

Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Bektaş C., Emel Yalçın’ı bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin sesleri duyması üzerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri, Yalçın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Okan ÇALIŞKAN/DHA

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