Mersin’de bin meşale aynı anda yandı!

Cumhuriyetimizin 98. yılı dün tüm yurtta çeşitli etkinliklerle, törenlerle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri gece de devam etti. Mersin Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi üzerinde de büyük bir coşku vardı. Samet Karataş isimli mahalle sakini, caddeye ses sistemi kurdu, tüm mahalleye bin adet bayrak ve meşale dağıttı.

MAHALLE KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Saatler 21:00’ı gösterdiğinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tüm mahalle aynı anda sokaklarda, balkonlarda meşaleleri yaktı. Müthiş bir görsel şölen oluştu. Kutlama, gece saatlerine kadar devam etti.

İŞTE O ANLAR:



