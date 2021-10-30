Gündem Mersin’de bin meşale aynı anda yandı!

Mersin’de bin meşale aynı anda yandı!

Gündem

Mersin’de bin meşale aynı anda yandı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlandı. Mersin Bahçe Mahallesi, Burhan Felek Caddesi’nde de 1000 meşale ile yapılan kutlama müthiş bir görsel şölen oluşturdu.

30 Ekim 2021, Cumartesi 11:14 Son Güncelleme:
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Cumhuriyetimizin 98. yılı dün tüm yurtta çeşitli etkinliklerle, törenlerle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri gece de devam etti. Mersin Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi üzerinde de büyük bir coşku vardı. Samet Karataş isimli mahalle sakini, caddeye ses sistemi kurdu, tüm mahalleye bin adet bayrak ve meşale dağıttı. 

MAHALLE KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Saatler 21:00’ı gösterdiğinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tüm mahalle aynı anda sokaklarda, balkonlarda meşaleleri yaktı. Müthiş bir görsel şölen oluştu. Kutlama, gece saatlerine kadar devam etti. 

İŞTE O ANLAR:


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