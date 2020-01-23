Mersin’de bir ilk gerçekleşiyor: Kar festivali

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin’de ilk defa Kar Festivali başlatıyor. Amaç, Toroslar’ın yaylalarında kış sporlarını ve kış turizmini geliştirmek. Toroslar’ın kartpostallık manzarası eşliğinde yapılacak festivalle, Mersin halkına dolu dolu iki gün yaşatılacak.

Kar Festivali’nde düzenlenecek gösteriler ise görülmeye değer; Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Kızaklı Kayak, Buz Heykel Sergisi bazıları. Kayaklı Koşu, Kardan Adam Yarışması, Snowboard, Yamaç Paraşütü ve animasyonu da unutmayalım. Öte yandan bölge esnafı festivalde stantlar açarak, yöresel ürünlerin satışını yapabilecek. Hemen ekleyelim, festival günü vatandaşlar, Mersin’in dört ayrı noktasından servislerle ücretsiz olarak festival alanına ulaştırılacak.

Yöreye has lezzetler olacak

Arslanköy, Mersin kent merkezine 1 saat uzaklıkta. Esnafın yöreye has yiyecekler için stantlar kuracağı festivalde; sıkma gözleme börek, yüksük çorbası, dövme pilavı gibi lezzetlerin tadına bakılacak.

Karlar arasında EYPİO konseri

Toroslar Belediyesi, festival kapsamında ünlü sanatçı EYPİO’yu da konuk edecek. Son dönemde adından söz ettiren sanatçı EYPİO, festival kapsamında sahne alarak Mersinlilerle buluşacak. Rap performansıyla katılımcılara dolu dolu bir müzik şöleni yaşatacak.

İşte Toroslar Belediyesi kar festivali programı

25 Ocak 2020 Cumartesi

10.00 -16.00: Kızaklı Kayak

11.00 -16.00: Kar Voleybolu Müsabakaları Snowboard Yamaç Paraşütü Kayaklı Koşu (Alp Disiplini)

12.00: Festival açılışı

14.00: Kardan Adam Yarışması

26 Ocak 2020 Pazar

09.30: Kar Voleybolu Play Off Müsabakaları

10.00 -16.00: Kızaklı Kayak

11.00 -16.00: Snowboard Yamaç Paraşütü Kayaklı Koşu (Alp Disiplini)

13.00: EYPİO Konseri

14.45: Kar Voleybolu Final Müsabakaları (Erkekler)

15.20: Kar Voleybolu Final Müsabakaları (Kadınlar)

16.00: Ödül Töreni

Başkan Yılmaz: Kış turizminde marka olacağız

Başkan Yılmaz, aynı zamanda Mersin ve Çevresi Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği’ninde (METAB) başkanı. Kış turizmine katkı sağlamak için birçok çalışmaya imza atıyor. Kar Festivali için de iddialı. Uluslararası standartlarda düzenleyecekleri festivalin Mersin’de ilk olacağının altını çizen Başkan Yılmaz, “Renkli görüntüler yaşanacak. Vatandaşlarımız keyiﬂi ve eğlenceli bir hafta sonu geçirecek. Toroslarımız doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle önemli bir ilçe. İlçemizi kış turizminde marka değeri yapacağız. Mersin’in yaz turizmi için denizi, kış turizmi için de karı var. Kar turizmini geliştirmek ve yaymak istiyoruz. Bunu geleneksel hale getireceğiz” diyor.

Eren Aka

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