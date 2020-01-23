Mersin’de bir ilk gerçekleşiyor: Kar festivali
Mersin, yepyeni bir festivale hazırlanıyor. 25 ve 26 Ocak tarihlerinde Arslanköy’de yapılacak Kar Festivali, kentte bir ilk olacak. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kayaklı koşudan, yamaç paraşütüne kadar birçok gösterinin yer alacağı festivale keyifli vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşları davet ediyor.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin’de ilk defa Kar Festivali başlatıyor. Amaç, Toroslar’ın yaylalarında kış sporlarını ve kış turizmini geliştirmek. Toroslar’ın kartpostallık manzarası eşliğinde yapılacak festivalle, Mersin halkına dolu dolu iki gün yaşatılacak.
Kar Festivali’nde düzenlenecek gösteriler ise görülmeye değer; Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Kızaklı Kayak, Buz Heykel Sergisi bazıları. Kayaklı Koşu, Kardan Adam Yarışması, Snowboard, Yamaç Paraşütü ve animasyonu da unutmayalım. Öte yandan bölge esnafı festivalde stantlar açarak, yöresel ürünlerin satışını yapabilecek. Hemen ekleyelim, festival günü vatandaşlar, Mersin’in dört ayrı noktasından servislerle ücretsiz olarak festival alanına ulaştırılacak.
Yöreye has lezzetler olacak
Arslanköy, Mersin kent merkezine 1 saat uzaklıkta. Esnafın yöreye has yiyecekler için stantlar kuracağı festivalde; sıkma gözleme börek, yüksük çorbası, dövme pilavı gibi lezzetlerin tadına bakılacak.
Karlar arasında EYPİO konseri
Toroslar Belediyesi, festival kapsamında ünlü sanatçı EYPİO’yu da konuk edecek. Son dönemde adından söz ettiren sanatçı EYPİO, festival kapsamında sahne alarak Mersinlilerle buluşacak. Rap performansıyla katılımcılara dolu dolu bir müzik şöleni yaşatacak.
İşte Toroslar Belediyesi kar festivali programı
25 Ocak 2020 Cumartesi
10.00 -16.00: Kızaklı Kayak
11.00 -16.00: Kar Voleybolu Müsabakaları Snowboard Yamaç Paraşütü Kayaklı Koşu (Alp Disiplini)
12.00: Festival açılışı
14.00: Kardan Adam Yarışması
26 Ocak 2020 Pazar
09.30: Kar Voleybolu Play Off Müsabakaları
10.00 -16.00: Kızaklı Kayak
11.00 -16.00: Snowboard Yamaç Paraşütü Kayaklı Koşu (Alp Disiplini)
13.00: EYPİO Konseri
14.45: Kar Voleybolu Final Müsabakaları (Erkekler)
15.20: Kar Voleybolu Final Müsabakaları (Kadınlar)
16.00: Ödül Töreni
Başkan Yılmaz: Kış turizminde marka olacağız
Başkan Yılmaz, aynı zamanda Mersin ve Çevresi Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği’ninde (METAB) başkanı. Kış turizmine katkı sağlamak için birçok çalışmaya imza atıyor. Kar Festivali için de iddialı. Uluslararası standartlarda düzenleyecekleri festivalin Mersin’de ilk olacağının altını çizen Başkan Yılmaz, “Renkli görüntüler yaşanacak. Vatandaşlarımız keyiﬂi ve eğlenceli bir hafta sonu geçirecek. Toroslarımız doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle önemli bir ilçe. İlçemizi kış turizminde marka değeri yapacağız. Mersin’in yaz turizmi için denizi, kış turizmi için de karı var. Kar turizmini geliştirmek ve yaymak istiyoruz. Bunu geleneksel hale getireceğiz” diyor.
Eren Aka
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