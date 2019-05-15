Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

D400 kara yolu Mersin-Tarsus istikameti Bağlarbaşı mevkisindeki strafor fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikadaki ürünlerin kolay tutuşması nedeniyle zorlukla müdahale edilen yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor

AA