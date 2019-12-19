Turizm başkentlerinden biri olan Mersin’e gidecekseniz eğer bunları yapmadan dönmeyin!

Mersin’de mutlaka yapılacaklar listesi:

Tarsus'ta Tarsus Müzesi, St. Paulus Kuyusu ve Anıt Müzesi, Antik Roma Yolu, Eshab-ı Kefh, Kırkaşık Bedesteni, Makam Camii, Danyal Peygamber Kabri, Nusrat Mayın Gemisi, diğer tarihi eserleri görün.

Tarsus Şelalesinde saç kavurma ve fındık lahmacun yemeden, Kırkkaşık Bedesteninden hediyelik eşya almadan, Kaynar ve Kleopatra İksiri için.

Gülek Kalesini görün, Karboğazı'nda kayak, piknik yapın. Gülek Mahallesinde pirzola ve sucuk yiyin.

Çamlıyaylayı, Cehennem Deresini ziyaret etmeden, karsambaç yemeden, iğne oyası almadan,

Akdeniz ilçesinde Atatürk Evi, Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesi, Yenişehir ilçesinde Hz. Miktad (Muğdat) Camii, Mersin Arkeoloji Müzesi ve Deniz Müzesi, Mezitli de Soli Pompeipolisi, Toroslarda Yumuktepe ve Gözne Kalesini ziyaret etmeden, özel kebap çeşidi tantuniyi yemeden, meşhur tatlısı cezerye ve kerebici tatmadan, şalgam içmeden, Çamlıbel’de balık ekmek yemeden, alışveriş merkezlerine uğramadan dönmeyin.

Erdemli'de Elauissa-Sebaste(Ayaş) ve Kanlıdivane Örenyerini ve Kızkalesi'ni gezmeden, yazın Kızkalesi plajında denize girmeden, Alata’dan turunç reçeli almadan, Silifke'de Atatürk Evi, Silifke Müzesi, Özel Aslan Eyce Taşucu Amphora Müzesi, Astım ve Cennet-Cehennem Mağaralarını görmeden dönmeyin.

Narlıkuyu da köy kahvaltısı, balık, sıkma-börek ve lokma tatlısı yemeden, Üç Güzeller Mozaik Müzesine uğramadan, Uzuncaburç Örenyeri ve Aya Thekla Manastırını ziyaret etmeden, ayran içmeden, Keben Narı ve çilek almadan, Susanoğlu, Kapızlı ve Boğsak plajlarında denize girmeden, Taşucu'nda yat turu yapmadan, Aydıncıkta Aynalıgöl(Gilindire) Mağarası, Dört Ayak Anıtı ve Kelenderis Mozaiklerini görmeden dönmeyin.

Gülnar'ı ziyaret edin

Gülnar'da Zeyne Türbesini ziyaret etmeden,

Mut'ta Alahan Manastırı, Mut Kalesi, Yerköprü Şelalesini görmeden, Sertavul da saç kavurma, Karaekşi de alabalık yemeden, zeytin, zeytinyağı, kayısı, Mut Karacaoğlan Parkına uğramadan,

Bozyazı'da muz lifinden yapılmış hediyelik eşyalardan almadan,

Anamur'da Anemurium Örenyeri ve Mamure Kalesi'ni ziyaret etmeden, muz ve yer fıstığı almadan dönmeyin..

Mersin’de ne yenir?

Mersin Akdeniz’in verdiği balık ve diğer deniz ürünleri ile ovadan dağlara doğru değişken bir iklimin çeşitlenen tarım ürünlerine sahip. Bu zengin fauna ve flora ortaya büyük bir mutfak çıkarıyor.

Akdeniz’in bütün kıyıları gibi tarih boyunca insanların sürekli hareket ettiği, deniz ticareti yolu ile farklı bölgelere gidip gelen gemilerin insanların taşıdıkları kültürel çeşitlilik de bu özelliğe eklendiğinde zengin bir mutfak ortaya çıkıyor. Bu mutfak deniz sahilinden Toroslar’ın yükseklerine doğru yayılan yerleşimlerde de farklılıklar gösteriyor.

Mersin ve çevre turizm merkezlerinin tümünde yerel mutfağın ürünleri bulunabiliyor. Kebap çeşitleri mutfağın esasını oluşturuyor. En yaygın olanı, kebapçıların yanında neredeyse her sokak başında bulunanı Tantuni.

Küçük parçalara ayrılmış biftekten yapılıyor. Kebabın çeşidini ise saymak mümkün değil, onlarca çeşidi var. Ama Çukurova ve Güneydoğu’da ortak özellikler gösteren mutfağın Mersin’e özel yanları da var. Fırında veya kızartılarak yapılan içli köfte Mersin’de haşlanarak yapılıyor ve daha hafif oluyor.

Deniz ürünlerine gelince "Jumbo" denilen iri karidesler, doğu Akdeniz’in en beğenilen balığı lagos, çipura, kalamar, akya, eşkina, ahtapot, kalamar, subye diye sıralanıyor. İçeceklerin popüler olanları şalgam suyu, yazın meyan şerbeti ve yemeklerden sonra Mersin usulü Tarsusî kahve. Tarsusî aslında bildiğimiz Türk kahvesi ama küçük fincanda değil de çay bardağında geliyor.

Tatlı çeşidi de zengin; en özgün tatlı havuçtan yapılan cezerye. Her yerde bulunuyor, Kadayıfın salamura yapılmamış taze peynirli olanı diye tarif edebileceğimiz künefe de çok ünlü. Bir başka tatlı ise Kerebiç, Ramazan'da çokca tüketilen bir tatlıdır. Beyaz bir köpüğün içinde yatan, içi Antepfıstığı ya da cevizle dolu olan, irmikten yapılmış, içli köfteye benzeyen bir tatlıdır.

Yapımında kullanılan beyaz köpüğü oluşturan Çöven kökü nedeniyle kerebiç, alışılmışın dışında bir lezzete sahiptir. Balık yedikten sonra avokado, tahin, dövülmüş ceviz ve balla yapılan tatlıyı da deneyebilirsiniz.

Yöre mutfağının lezzetli yemekleri acılı ve bolca baharatlıdır. Gerçi turizm geliştikçe servis anlayışı da değişiyor, garsonlar önceden uyarıyorlar ama gene de dikkatinizi çekmekte yarar gördük.

Mersin’de ne alınır?

Mersin ili alışveriş merkezleri açısından son derece zengindir. Mersin'in ve ilçelerinin yöresel özelliklerini yansıtan çeşitli hediyelik eşya ve tatlı çeşitleri alınabilir. El sanatlarına ait güzel örnekleri halılarda, kilim çeşitlerinde, Mezitli Bezinde, muz lifinden yapılmış çeşitli hediyelik eşyalarda, rengarenk iğne oyaları ve yazmalarda görmek mümkündür.



