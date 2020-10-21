Alınan bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçesi Kösbucağı Mahallesi'nde yaşayan M.A. rahatsızlanınca tedavi için Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metil alkolden zehirlendiği belirlenen M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra soruşturma başlatan İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, hayatını kaybeden kişinin A.D'den sahte içki aldığını tespit etti. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 7 litre sahte içki, 2 litre de metil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

6 kişi hayatını kaybetmişti

Mersin'de 12 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 26 kişiden 6'sı hayatını kaybetmiş, 15 kişi de tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Hastanelerde 5 kişinin tedavisinin sürdüğü kentte, polis ekipleri, zehirlenmelerin ardından düzenlendiği operasyonlarda 9,5 litre sahte içki, 279 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan anason, aroma, etiket, kit ve huni ele geçirmiş, M.F, H.Ü. ve E.A. tutuklanmıştı.

AA







