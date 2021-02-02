Türkiye Mersin'de sağlık çalışanları için getirilen koronavirüs aşıları kayboldu

Mersin'de sağlık çalışanları için getirilen koronavirüs aşıları kayboldu

Türkiye

Mersin'de sağlık çalışanları için getirilen koronavirüs aşıları kayboldu

Mersin'de Toros Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları için getirilen 24 doz aşının kaybolduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02 Şubat 2021, Salı 14:05 Son Güncelleme:
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Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Toros Devlet Hastanesi'nde 24 doz aşının kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Toros Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları için getirilen ilk parti Sinovac koronavirüs aşısının yetmemesi üzerine sayım yapıldı. Sayımda 24 doz aşının kaybolduğu tespit edildi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, kaybolan aşılarla ilgili soruşturma başlattı.

Çin'den sipariş edilen aşıların 3 milyon doz olan ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye gelmiş ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanları aşılanmaya başlamıştı. İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının 6.5 milyon dozluk ilk bölümü de 25 Ocak Pazartesi sabahı Türkiye'ye getirilmişti.

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