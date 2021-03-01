Türkiye Mersin'de tekne faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de tekne faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Mersin'de tekne faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin Silifke'de gölge alabora olan teknedeki bir kişi kendi imkanları ile kurtulurken 2 kişi hayatını kaybetti.

01 Mart 2021, Pazartesi 09:43 Son Güncelleme:
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Silifke'nin Arkum Mahallesi'nde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde 3 kişi gece saatlerinde balık tutmaya çıktı. Teknenin alabora olması sonucu 3 kişi göle düştü. Teknedekilerden H.G, kendi imkanlarıyla karaya çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışması sonucu K.D. ve C.Y'nin gölde cansız bedenleri bulundu.

K.D ve C.Y'nin cenazeleri Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA


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