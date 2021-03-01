Mersin'de tekne faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin Silifke'de gölge alabora olan teknedeki bir kişi kendi imkanları ile kurtulurken 2 kişi hayatını kaybetti.
01 Mart 2021, Pazartesi 09:43 Son Güncelleme:
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Silifke'nin Arkum Mahallesi'nde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde 3 kişi gece saatlerinde balık tutmaya çıktı. Teknenin alabora olması sonucu 3 kişi göle düştü. Teknedekilerden H.G, kendi imkanlarıyla karaya çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışması sonucu K.D. ve C.Y'nin gölde cansız bedenleri bulundu.
K.D ve C.Y'nin cenazeleri Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA
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