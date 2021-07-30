Türkiye Mersin’de yeni tedbirler uygulanacak! 31 Ağustos'a kadar geçerli

Mersin’de yeni tedbirler uygulanacak! 31 Ağustos'a kadar geçerli

Türkiye

Mersin’de yeni tedbirler uygulanacak! 31 Ağustos'a kadar geçerli

Mersin Valiliği, ormanlık alanlara girişi 31 Ağustos’a kadar yasakladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

30 Temmuz 2021, Cuma 21:39 Son Güncelleme:
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Buna göre, 31 Ağustos’a kadar il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkası giremeyecek. Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola verilemeyecek, piknik yapılamayacak, mangal, semaver ve ateş yakılamayacak. Orman içi, bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve her türlü bitki örtüsü yakılamayacak.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak.

Tüm belediyeler, orman içi, kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak. Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri, etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacak. Gerekli hallerde kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak.

AA

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