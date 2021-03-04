Türkiye Mersin'deki yangında mahsur kalan 1'i bebek 8 kişi kurtarıldı

Mersin'deki yangında mahsur kalan 1'i bebek 8 kişi kurtarıldı

Türkiye

Mersin'deki yangında mahsur kalan 1'i bebek 8 kişi kurtarıldı

Mersin'de 5 katlı bir apartmanda yangında biri bebek 8 kişi mahsur kaldı. Apartmanda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

04 Mart 2021, Perşembe 14:34 Son Güncelleme:
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Akdeniz ilçesindeki 5 katlı bir binada henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın, itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı.


Kadınla birlikte biri bebek, 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi ekipler tarafından binadan çıkartılarak kurtarıldı. Alevlerin sardığı apartmanda ekiplerin yaptığı müdahaleyle yangın büyük ölçüde söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışmalarına başladı.


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