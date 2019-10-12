Panel sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mert Fırat, özel hayatına dair de açıklamalarda bulundu.

'Evlilikten korkan bir insandım'

Mert Fırat, "Evlilikten korkan bir insandım, amma özellikte son iki yılda hayatım çok değişti. Şimdi 'iyi ki hayat arkadaşımı bulmuşum da birlikteyiz' diyorum" şeklinde konuştu.

Evlerinde cinsiyet eşitliğinin olduğunu ifade eden oyuncu, "Aslında evde İdil'in sözü geçiyor ama bunun da fayda olduğunu düşünenlerdenim" dedi.

'İkimiz de eşit orantı da istiyoruz'

Evliliklerinin üzerinden 14 ay geçtiğini ifade eden Mert Fırat, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu konuda planlı ilerleyen bir çift değiliz. Özel bir çabamız yok ama ikimiz de eşit orantıda istiyoruz. Şu an böyle bir şey de yok doğrusu" ifadelerini kullandı.





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