Mert Fırat ilk kez kayınpederi Önder Fırat ile aynı karede
İdil Fırat, eşi Mert Fırat, babası Önder Fırat ve kardeşi ile birlikte çekilen kareyi Instagram hesabından paylaşarak, Babalar Günü'nü kutladı. Kızı İdil'in, ünlü oyuncu ile evliliğine karşı çıkan ve düğünlerine de gitmeyen Önder Fırat, ilk kez damadı ile aynı karede görüntülendi.
22 Haziran 2020, Pazartesi 09:54 Son Güncelleme:
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Önder Fırat, geçtiğimiz şubat ayında damadı ve kızı ile barışmıştı. Bu barışmanın ardından 3,5 aylık hamile olan İdil Fırat, Babalar Günü için Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, buzların çoktan eridiğini gözler önüne serdi.
Oyuncu Mert Fırat ve kayınpederinin ise keyifli halleri dikkat çekti.
https://www.instagram.com/p/CBsUKM3pZ70/
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