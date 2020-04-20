Mert Fırat ve İdil Fırat çifti bebek bekliyor. Eylül 2018’de Çeşme’de sürpriz bir şekilde evlenen çiftten müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu haberi şu sözlerle duyurdu:

"Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. ☺️ Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler. Biz bu heyecanı yaşarken kötülüğü mezhep edinmiş kişilerce bilinçli yapılan asılsız karalamalara karşı da yasal süreci başlattığımızı bu vesileyle bildirelim. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz.

İDİL & MERT FIRAT ♥️"

'Evlilikten korkan bir insandım'

Mert Fırat, "Evlilikten korkan bir insandım, amma özellikte son iki yılda hayatım çok değişti. Şimdi 'iyi ki hayat arkadaşımı bulmuşum da birlikteyiz' diyorum" şeklinde konuşmuştu.

"Aslında evde İdil'in sözü geçiyor ama bunun da fayda olduğunu düşünenlerdenim"

'İkimiz de eşit orantı da istiyoruz'

"Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu konuda planlı ilerleyen bir çift değiliz. Özel bir çabamız yok ama ikimiz de eşit orantıda istiyoruz. Şu an böyle bir şey de yok doğrusu" ifadelerini kullanmıştı