Survivor'da bu akşam elenen isim ünlüler takımından Mert oldu. Mert Öcal kimdir? Survivor'da elenen Mert Öcal kimdir? soruları merak edilmeye başlandı. İşte Mert Öcal hakkında merak edilenler.

Mert Öcal kimdir?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.



