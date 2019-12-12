Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.









Hayatını kaybetti

9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.









Mert de şırınga çikolata yedikten sonra hayatını kaybetmişti

Ankara'da, 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın kantinde şırınga çikolata yerken fenalaşarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Küçük Mert, gözyaşları arasında toprağa verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Mert'in ölümüyle ilgili olarak okul yöneticilerinin açığa alındığını açıkladı.





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