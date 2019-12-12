Mert'in ardından şırınga çikolata yiyen 7 yaşındaki Umut da hayatını kaybetti
Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi şırıngalı çikolata yerken kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti. Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal da kantinde şırınga çikolata yerken fenalaşarak hayatını kaybetmişti.
Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.
Mert de şırınga çikolata yedikten sonra hayatını kaybetmişti
Ankara'da, 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın kantinde şırınga çikolata yerken fenalaşarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Küçük Mert, gözyaşları arasında toprağa verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Mert'in ölümüyle ilgili olarak okul yöneticilerinin açığa alındığını açıkladı.
Bu haberi de okudularMert'in okuldaki sır ölümü! Kantinde şırınga çikolata yedi, dudakları simsiyah oldu