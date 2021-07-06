Merve Akpınar hayallerini anlattı

Toprak sahaya çizdikleri çizgilerle öğretmenleri Bayram Kaplan öncülüğünde hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar, Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Yaşadığı zorlukları gözyaşları ile anlatan Merve Akpınar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Hentbola başlamak için çok çalıştığını belirten Merve Akpınar, "Ben 5'inci sınıfta başlamak istedim ama diğerlerine göre daha güçsüzdüm, yetersizdim. O zamanlarda bir arkadaşımı çok kıskanıyordum, 'o yapıyorsa ben niye yapamayayım' diye düşünüyordum. 6'ncı sınıfta hırslandım ve çabalayarak bu yere kadar geldim. Bayram hoca da beni seçti, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Merve sözlerine şöyle devam etti:

Bu kadar kişinin beni izleyeceği hiç aklıma gelmezdi. Ben daha 5 yaşındayken başlamak istedim hentbola. Ben diğerlerine göre çok eksiktim. Onlar daha iyilerdi. Bir arkadaşım vardı onu çok kıskanıyordum. O yaparsa ben daha iyisini yaparım dedim. Çok çalıştım çabaladım. Bayram hocam da destek verdi.

Ben çalıştım çabaladım, bugünlere kadar geldim. Çevredekiler istemiyorlardı, hep diğerleri ile karşılaştırıyorlardı ama ben yılmadım çalıştım. Bir kız çocuğuydu, şu an çoğu arkadaşım 4 duvar arasında kalıyor. Tişört giyemezsin dediler. Bayram hocam çözüm buldu uzun çoraplar aldı.

Umudumu kaybettiğim oldu, akrabalar çok baskı yaptı. Güzel oynadım bugünlere kadar geldim.

Merve'nin babası:

Hep destek olduk. Kızım sen yaparsın sen kimseyi dinleme. Sen sadece okumana ve sporuna bak dedim. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bu kadar olacağına inanmıyordum. Bayram hocama çok çok teşekkür ediyorum. Merve de çok iyi çalışıyor. İnşallah bundan sonra da sonsuz kadar desteğim var.

Merve'nin abisi:

Biz duyduğumuz ve gördüğümüzde çok çok gururlandık. Ben Merve'de olan ışığı her zaman görüyordum. Ağabeyi olarak yol göstermeye çalıştım. İnanıyorum ki çok çok daha iyi işler yapacak. Çok çok onurlandırdı gururlandırdı bizi. Merve gibi çok sayıda kız çocuğu inşallah çok güzel yerlere gelecek, bu güzel haberlerle yüreğimiz güzelleşecek. İnanıyorum destekliyorum her zaman da yanındayım. Buna canı gönülden inanıyorum. Bu bizim için çok çok önemli. Bakalım süreç bundan sonra da güzel olur umarım.

Merve, sözlerini şöyle tamamladı:

İlk başladığımda sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek beni dışladılar. Sonra ben de 'hayır ben neden oynamayayım' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye. Hem kendim çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı da düşünmüyorum.