Merve Boluğur ateş püskürdü
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Merve Boluğur Nişantaşı’nda görüntülendi. Sinirli olduğu gözlenen Boluğur muhabirlere çattı. Hakan KIRARSLAN / POSTA
12 Nisan 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu Merve Boluğur sokağa çıkma yasağında Nişantaşı’nda bir pastaneyi ziyaret etti. Çok sinirli olan Boluğur öfkesini muhabirlerden çıkardı. Habercilerin sorularına “Hadi uzaklaşabilirsiniz. İşlerim var. Gazeteci olmanız size hesap vereceğim anlamına gelmiyor. Hadi şimdi yolumdan çekilin” diye ateş püskürdü. Merve Boluğur’un kaba davranışının nedeni anlaşılamadı.