Merve Boluğur ateş püskürdü

Oyuncu Merve Boluğur sokağa çıkma yasağında Nişantaşı’nda bir pastaneyi ziyaret etti. Çok sinirli olan Boluğur öfkesini muhabirlerden çıkardı. Habercilerin sorularına “Hadi uzaklaşabilirsiniz. İşlerim var. Gazeteci olmanız size hesap vereceğim anlamına gelmiyor. Hadi şimdi yolumdan çekilin” diye ateş püskürdü. Merve Boluğur’un kaba davranışının nedeni anlaşılamadı.