Merve Boluğur tüm dostlarını sildi

Bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, tüm arkadaşlarını Instagram'dan sildi. Oyuncunun neden böyle bir şey yaptığı merak konusu oldu.

25 Kasım 2019, Pazartesi 10:14
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Merve Boluğur tüm dostlarını sildi

Murat Dalkılıç'la 2015 yılında evlenen Merve Boluğur, iki yıl sonra 2017 yılında boşanmıştı. Geçen aylarda boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkan oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 

Bundan sonra kimseyle görüşmeyeceği iddia edildi

Verdiği pozlarla çok konuşulan Merve Boluğur'un son hamlesi ise tüm dostlarını sosyal medya hesabından silmek oldu. Yakın dostlarıyla arasına mesafe koyan oyuncunun, bundan sonra kimseyle görüşmeyeceği iddia edildi.


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