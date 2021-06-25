Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile ani ayrılığından sonra soluğu Masumlar Apartmanı dizisinde ablasını canlandıran Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın yanında, Çeşme'de aldı.

Merve Dizdar'dan Instagram hesabından paylaştığı Ezgi Mola ile birlikte çekindiği fotoğraf olay oldu. İki oyuncuyu bu karede takipçileri birbirine benzetti ve ‘Kardeş gibi” yorumları yapıldı.