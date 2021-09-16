Arka Sokaklar dizisinde can verdiği Bahar karakteri ile izleyici karşısına çıkan Merve Oflaz, son olarak sevgilisi Allan Hakko’nun ailesiyle Etiler’de bulunan bir mekanda akşam yemeğinde tanışmıştı. Mutlu bir birliktelik süren Merve Oflaz, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor. Merve Oflaz, şimdi ise spor yaptığı anları paylaştı. Oflaz Düzgün fiziğiyle göz doldurdu.