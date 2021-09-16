Magazin Merve Oflaz'dan spor paylaşımı

Merve Oflaz'dan spor paylaşımı

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Merve Oflaz'dan spor paylaşımı

Yarışmacı olarak katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Arka Sokaklar'da rol alan Merve Oflaz, sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuruyor. Merve Oflaz, son olarak spor yaptığı anları paylaştı.

16 Eylül 2021, Perşembe 12:50 Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar dizisinde can verdiği Bahar karakteri ile izleyici karşısına çıkan Merve Oflaz, son olarak sevgilisi Allan Hakko’nun ailesiyle Etiler’de bulunan bir mekanda akşam yemeğinde tanışmıştı. Mutlu bir birliktelik süren Merve Oflaz, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor. Merve Oflaz, şimdi ise spor yaptığı anları paylaştı. Oflaz Düzgün fiziğiyle göz doldurdu.

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