Magazin Merve Özbey geçirdiği zor günleri anlattı: Gizli gizli ağladım

Merve Özbey geçirdiği zor günleri anlattı: Gizli gizli ağladım

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Merve Özbey geçirdiği zor günleri anlattı: Gizli gizli ağladım

Şarkıcı Merve Özbey, Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

22 Mart 2020, Pazar 09:05 Son Güncelleme:
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“Bugün 7. katta oturan annemi, ben sitenin bahçesinde o evinin balkonundayken gördüm. Aklım karıştı, daha çok korktum. Her korktuğumda her düştüğümde anneme koşa koşa sarılan ben bugün gördüğüme sevindim. Teyzesine hayran olan ve her gördüğünde kucağından inmeyen ben 1 metre mesafe ile teyzemi selamladım. Çok zoruma gitti. Eve geldim gizli gizli ağladım. Kendinizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün. Evde kalın ne olur!”


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