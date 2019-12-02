Merve Özbey ve Kenan Koçak nişanlandı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Kenan Koçak ile nişanlandı. Dün akşam aile arasında gerçekleşen törende eğlenceli anlar yaşandı.

02 Aralık 2019, Pazartesi 10:01
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Merve Özbey ve Kenan Koçak nişanlandı

Şarkıcı Merve Özbey uzun zamandır aşk yaşadığı Kenan Koçak ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Dün akşam aile arasında nişanlanan çift geceden renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kahveler Merve Özbey'den 

Misafirlere elleriyle kahve yapan Merve Özbey nişanlısını da es geçmedi. Tuzlu kahveyi müstakbel eşine ikram eden ünlü şarkıcı bütün geleneklere harfiyen uydu.

Düğün ocakta 

Merve Özbey daha önce katıldığı bir programda evlilik tarihlerini 19 Ocak olarak açıklamıştı.


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