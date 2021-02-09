Magazin Merve Özbey'den eşi Kenan Koçak'a: Sakla beni koynunda

Merve Özbey'den eşi Kenan Koçak'a: Sakla beni koynunda

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Merve Özbey'den eşi Kenan Koçak'a: Sakla beni koynunda

Şimdilerde anne olmak için gün sayan şarkıcı Merve Özbey, eşi Kenan Koçak ile birinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

09 Şubat 2021, Salı 13:05 Son Güncelleme:
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İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Merve Özbey-Kenan Koçak çifti, birinci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Yaşadığı annelik heyecanını sık sık takipçileriyle paylaşan Özbey, bu kez romantik bir mesaj yayınladı.

Instagram hesabından eşi ile düğün günü çekilen fotoğrafını paylaşan Merve Özbey, gönderisine; "Sakla beni koynunda... Benim senden başka güvendiğim kaç kişi var ki şu hayatta? Kızımın babası, evimin direği, en büyük dileğim... Bir sene olmuş evleneli. Kutlu olsun ilk yılımız. Evimiz sen koksun ve hep şen olsun. İyi ki benim oyun arkadaşım olmuşsun. Beni hiç sensiz bırakma" notunu düştü.

Takipçileriyle dertleşti

Öte yandan kızını kucağına almak için sabırsızlanan Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden takipçileriyle dertleşmişti.

Artık işi düşünce kendisini arayan kişilerle görüşmeme kararı aldığını belirten Özbey, "3-4 gün beni Instagram'da görmeyenler, sosyal medyadan mesaj atıyor... Halbuki telefonum var, arayabilirler. Önemli günlerde aramayanlar, işleri düşünce arıyorlar. Hayat sosyal medyadan ibaret değil. Artık çevremde gerçek insanları görmek istiyorum. Bu insanların hayatımda olmamasına karar verdim. İnsanın bir iyi niyet süresi vardır. Vefasızlık çağımızın hastalığı olmuş" demişti.

'İsmin gibi yaşa'

Merve Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin adını açıklamıştı.

Kızının patiğini yayınlayan Özbey, gönderisine, "Elif Özüm... Burada kalsın istedim... İleride nasil özlemle, hasretle beklediğimizi görür belki kızımız. İsmin gibi yaşa" notunu düşmüştü.

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