Yaklaşık iki ay önce babası Ahmet Özbey'in vefatı ile sarsılan şarkıcı Merve Özbey, eşi Kenan Koçak ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı.

'Bir fincan çayı hak ettim'

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Özbey, ev halini Instagram hesabından paylaştı. Gri sabahlığı ve pembe elbisesi ile poz veren 32 yaşındaki şarkıcı, gönderisine, "Tünaydın... Yapılması gerekenler yapıldı, bir fincan limonlu çayı hak ettim sanırım" notunu düştü.

Bebeğinin adını açıkladı

2019 yılında Kenan Koçak ile evlenen Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin adını açıklamıştı.

'İsmin gibi yaşa'

Kızının patiğini yayınlayan Merve Özbey, gönderisine, "Elif Özüm... Burada kalsın istedim... İleride nasıl özlemle, hasretle beklediğimizi görür belki kızımız. İsmin gibi yaşa" notunu düşmüştü.

'Biri karnımda, biri omzumda'

Şarkıcı, eşi Kenan Koçak ile birlikte çekilen bu pozunu, "Biri karnımda, biri omzumda. Daha ne olsun? Bin şükür" notuyla paylaşmıştı.

'Gel bakalım güzel kızım'

Merve Özbey, geçtiğimiz haftalarda kız bebek dünyaya getireceğini, "Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür..." sözleriyle duyurmuştu.

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