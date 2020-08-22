Magazin Merve Özbey'den müjdeli haber

Merve Özbey'den müjdeli haber

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Merve Özbey'den müjdeli haber

Popçu Merve Özbey ile inşaatçı Kenan Koçak’ın, Zorlu Center’daki Raffles Otel’de yapılan 650 kişilik düğünle Şubat ayında evlenmişti. Ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 20:52 Son Güncelleme:
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Geçen şubatta iş insanı Kenan Koçak’la nikah masasına oturan Merve Özbey’den bebek müjdesi. 2. Sayfa özel haberine göre ünlü şarkıcı 3 aylık hamile.

4 çocuk istiyor

Merve Özbey, davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak’ın Instagram’dan yaptığı canlı yayına konuk olmuştu. 10 Şubat’ta Kenan Koçak ile nikah masasına oturan popçu, “Bebek geliyor mu?” sorusuna, “Keşke. Çok istiyorum. Evliliği bebekle taçlandırmak çok güzel olur. Benim hiç kardeşim yok. Bu yüzden 4 çocuk düşünüyorum. Kalabalık aile güzeldir” yanıtını vermişti.

“Çocuk yapın da görelim"

Merve Özbey, Instagram hesabından kendisine, “Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın” diyen takipçisini ifşa etmişti.

"Belki istemiyorum, belki Allah nasip etmiyor"

“Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın” yorumuna çok sinirlenen Merve Özbey muhabirlere, “Yatak odası sorulmaz. Çocuk sorulmaz, bu çok mahrem bir şeydir. Biz hangi ara samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Belki gerçekten yapamıyorum, belki istemiyorum, belki Allah nasip etmiyor. Sosyal medyada herkesin birbirine kolay ulaşabiliyor olması böyle konuşma hakkını vermez” diyerek tepkisini göstermişti.

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