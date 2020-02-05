9 Şubat’ta Kenan Koçak ile evlenecek olan popçu Merve Özbey kına gecesi fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Bir takipçisi kilolarını eleştirip şöyle yazdı: “İnsan gelin olacağım diye boğazını tutar. Otur da o gıdığına ağla.”

Takipçisine ayar verdi

Merve Özbey ifşa ettiği takipçisine şöyle ayar verdi: “Ben bu konularla alakalı güçlü olabilirim, ama başkası için yapacağınız herhangi bir yorum, travma sebebi olabilir. Evet; gıdım var ama şükürler olsun ki o kursaktan bir gram haram geçmedi.”



