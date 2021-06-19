Magazin Merve Özbey'in paylaştığı video gözyaşlarına boğdu! "Biliyor muydun göremeyeceğini?..."
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Merve Özbey'in paylaştığı video gözyaşlarına boğdu! "Biliyor muydun göremeyeceğini?..."

Merve Özbey'in paylaştığı video gözyaşlarına boğdu! "Biliyor muydun göremeyeceğini?..."

Magazin

Merve Özbey'in paylaştığı video gözyaşlarına boğdu! 'Biliyor muydun göremeyeceğini?...'

Merve Özbey geçen yıl vefat eden babası için duygusal bir paylaşımda bulundu. Özbey'in paylaşımı birçok kişiyi duygulandırdı.

19 Haziran 2021, Cumartesi 14:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Merve Özbey, 6 ay önce vefat eden babası Ahmet Özbey’e hamile olduğunu açıkladığı anı paylaştı. Merve Özbey'in paylaştığı video birçok kişiyi duygulandırdı. Videonun altına düştüğü not da dikkat çekti.

"GEÇİYOR AMA KANATA KANATA..."

İşte o not:

Biliyor muydun göremeyeceğini o yüzden mi ağladın baba... Ya da görebiliyor musun? Bilmiyorum baba... O ellerinin alkışlaması? Zor geçiyor baba, geçiyor ama kanata kanata. Baba seni çok özledim. Uyuyamıyorum son bir kaç gündür. Biz iyiyiz her şey yolunda. Kavuştun mu ayağına, sesine? Baba seni çok özledim! Elif’imiz çok iyi, görüyorsundur belki... Yanaklarını bir görsen. Hele o topuş ayaklarını :)


"BABA SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Bugün ilk defa en son seninle gittiğimiz yere gittim. Kız arkadaşlarımla. İnemedim arabadan. Bir baktım kızımızın geleceği günü geçen sene bugün söylemişiz sana iyi ki de kaydetmişiz... 2 gün sonra Kenan'ın ilk babalar günü. Benim de sensiz ilk babalar günüm. Hem babalar hem de ilk dedeler günün kutlu, mekanın cennet olsun. Biz iyiyiz. Baba seni çok özledim...

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
19 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Kaz çoktan yandı
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Gizli narsistler nasıl anlaşılır?
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Şirin Sever
Tacize karşı ne yapabilirsiniz?
Şirin Sever
Öner Döşer
Yanlış hesap Bağdat'tan döner
Öner Döşer
Hande Kazanova
14 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
İnanması zor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ece Mumay: 10 yaşından beri kendi şarkılarımı yazıyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kaan Yıldırım, 'Hadise' sessizliğini bozdu