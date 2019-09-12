Merve Sanay rezil oldu

Instagram fenomeni Merve Sanay gündeme gelmek için elinden geleni yapıyor.

Ancak bu sefer öyle bir fotoğraf paylaştı ki, adeta kendini rezil etti.

Kadınlara norm olmuş gibi görünen koltuk altı kılına karşı çıkmak için dünyaca ünlü isimler zaman zaman koltuk altı kıllarıyla kamera karşısına geçiyor.

"KİMSE BİZİ KALIBA SOKAMAZ"

Merve Sanay da "Eveeet Türkiye'de yeni bir akım başlatıyorum... Sadece erkeklerin mi koltuk altı kılı olabilir? Kimse bizi kalıba sokamaz. Farkındalık yaratıyoruz! Hadi bakalım feministleri görelim." diye alttaki fotoğrafı paylaştı.

Ancak Sanay bir süre sonra , “Biliyorum arkadaşlar benden çok soğudunuz, çok kıllıyım” diyerek video çekti ve aslında koltuk altında kıl olmadığını gösterdi.

Dikkatli bakınca da Sanay’ın aslında koltuk altına fotoşop yaptığı görülüyor.

Merve Sanay'ın gündeme gelmek için böyle bir yola başvurması tepki çekti.



