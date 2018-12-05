Merve Sevi boşandı

Oyuncu Merve Sevi, eşi Çalkan Algün'le evliliğinde yaşadığı krizi aşamadı. 6 ay önce evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran ancak kararından vazgeçen çift dün boşandı

05 Aralık 2018, Çarşamba 18:26 Son Güncelleme:
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Merve Sevi boşandı

1.5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün'le nikâh masasına oturan Merve Sevi boşandı.

Oyuncu ile eşi, geçen aylarda sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmış, bunun üzerine ayrılık iddiaları basına yansımıştı.

İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI

Merve Sevi, o iddiaları ''Ayrılık yok sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık'' diyerek yalanlamıştı.

Çift, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

MERVE SEVİ’DEN BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Yaşadığı ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Merve Sevi, takipçilerinin konuyla ilgili olarak kendisine yönelttiği sorulara şu yanıtı verdi:

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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