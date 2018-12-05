1.5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün'le nikâh masasına oturan Merve Sevi boşandı.

Oyuncu ile eşi, geçen aylarda sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmış, bunun üzerine ayrılık iddiaları basına yansımıştı.

İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI

Merve Sevi, o iddiaları ''Ayrılık yok sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık'' diyerek yalanlamıştı.

Çift, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

MERVE SEVİ’DEN BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Yaşadığı ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Merve Sevi, takipçilerinin konuyla ilgili olarak kendisine yönelttiği sorulara şu yanıtı verdi: