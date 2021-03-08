Türkiye Mervenur Polat'ın ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıktı

Mervenur Polat'ın ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıktı

Türkiye

Mervenur Polat'ın ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıktı

Antalya'da 4 ay önce kaybolan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın cansız bedeni bulundu. Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan Cüneyt Akyol, genç kadın ölünce koktuğu için polise haber vermediğini ve cesedini babasının evinin çatısına kurye ile götürdüğünü anlattığı kaydedildi.

08 Mart 2021, Pazartesi 12:01 Son Güncelleme:
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Annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyledikten 2020'de evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne olduğu Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyordu. Mervenur Polat'ın cesedi Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında bulundu. Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Olayın ardından polis tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan C.A'nın ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, Polat'ın uyuşturucu nedeniyle öldüğünü öne sürdüğü öğrenildi.



4 AY BOYUNCA SAKLAMIŞ

Müge Anlı’nın aktardığı bilgilere göre Cüneyt, Merve Nur’u kendisinin öldürmediğini, uyuşturucu kullandıklarını ve sabah genç kadının öldüğünü gördüğünü söyledi. Korktuğunu ve paniğe kapıldığını söyleyen Cüneyt, cesedi sardıktan sonra kurye çağırdığını ve babasının evine kurye ile taşıdığını, 4 aydan bu yana da evin çatı katında cesedi sakladığını dile getirdi. 

Cesedin saklandığı apartmanın sakinlere ise yaşananlar karşısında dehşete düştü.

AA

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