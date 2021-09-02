Meryem Çavdar Tekvando'da gümüş madalya kazandı
Milli tekvandocu Meryem Çavdar, Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı. Finale çıkma başarısı gösteren milli sporcu, final müsabakasını kaybederek turnuvayı ikinci tamamladı.
02 Eylül 2021, Perşembe 15:30 Son Güncelleme:
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Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar gümüş madalya kazandı. Çavdar, Peru’dan Leonor Espinoza Carranza’ya 34-21 mağlup yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
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