Meryem Uzerli hastaneye kaldırıldı

Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali’ne katılmak için Berlin’den uçağa bindi.

Uzerli, fenalaşıp kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi ve hastaneye kaldırıldı.

FİLM FESTİVALİNE KATILAMAYACAK

Onu Akay, Uzerli’nin, gıda zehirlenmesi geçirdiğini, tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi.

Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali’ne katılamayacak.







