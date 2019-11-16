Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü hayranlarının büyük bir kısmı tarafından beğenilmedi. Uzun saçlı halinin daha iyi olduğunu belirten takipçileri aynı zamanda sanatçının estetikli halini de eleştirdi. Bir takipçisi burun ucundaki farklılığa dikkat çekti.

İşte Uzerli'ye gelen tepkiler:

- Sen Muhteşem Yüzyıl'da muhteşem ve çok doğal bir kadındın. Ne yaptın böyle kendine?

- Burnunun ucu...

- Kısa saç hiç yakışmamış. Bu kadın kendine ne yapıyor? Git gide çirkinleşiyor.

- Burunla dudaklar gitmiş. Ona uzun burun çok yakışıyordu.

- Eski yüzünü istiyoruz.

- Uzun saçları daha çok güzeldi

Meryem Uzerli estetik yaptırdığı yönündeki haberler üzerine hiç estetik yaptırmadım" açıklamasını yapmıştı.

#olayıngeçmişi

Ünlü estetik cerrah Dr. Simon'a yılda iki kez gittiği bilinen Meryem Uzerli, yüzündeki değişimin selfie'nin 'yanlış açısı' yüzünden olduğunu iddia etti.

Yanak, dudak ve çenenize dolgu yaptırdınız mı?

Hayır, hiç estetiğim yok. Her şeyim orijinal.

Ama bazı fotoğraflarda çok farklı çıkmışsınız, neden?

Selfie yüzünden. Bir de yanlış kamera açısı sözkonusu.

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