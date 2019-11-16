Meryem Uzerli'nin son hali takipçileri tarafından beğenilmedi

Oyuncu Meryem Uzerli'nin estetikli ve kısa saçlı hali takipçileri tarafından beğenilmeyerek, eleştiri yağmuruna tutuldu.

16 Kasım 2019, Cumartesi 19:25 Son Güncelleme:
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Meryem Uzerli'nin son hali takipçileri tarafından beğenilmedi

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü hayranlarının büyük bir kısmı tarafından beğenilmedi. Uzun saçlı halinin daha iyi olduğunu belirten takipçileri aynı zamanda sanatçının estetikli halini de eleştirdi. Bir takipçisi burun ucundaki farklılığa dikkat çekti.

İşte Uzerli'ye gelen tepkiler:

- Sen Muhteşem Yüzyıl'da muhteşem ve çok doğal bir kadındın. Ne yaptın böyle kendine?

- Burnunun ucu...

- Kısa saç hiç yakışmamış. Bu kadın kendine ne yapıyor? Git gide çirkinleşiyor.

- Burunla dudaklar gitmiş. Ona uzun burun çok yakışıyordu.

- Eski yüzünü istiyoruz.

- Uzun saçları daha çok güzeldi

Meryem Uzerli estetik yaptırdığı yönündeki haberler üzerine hiç estetik yaptırmadım" açıklamasını yapmıştı.

#olayıngeçmişi

Ünlü estetik cerrah Dr. Simon'a yılda iki kez gittiği bilinen Meryem Uzerli, yüzündeki değişimin selfie'nin 'yanlış açısı' yüzünden olduğunu iddia etti.

Yanak, dudak ve çenenize dolgu yaptırdınız mı?

Hayır, hiç estetiğim yok. Her şeyim orijinal.

Ama bazı fotoğraflarda çok farklı çıkmışsınız, neden?

Selfie yüzünden. Bir de yanlış kamera açısı sözkonusu.

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