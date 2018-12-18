Mesane kanserine yol açan 3 önemli neden

Kimi zaman fark ediliyor kimi zaman ise gözle görülmeden sinsice sinyal veriyor. Dünyada kadın erkek her iki cinste görünürlüğüyle 11. sırada yer alan mesane kanseri, erkekleri tehdit eden 7. kanser türü.

Aile geçmişinde mesane kanseri öyküsünün bulunmasının ise eğer diğer risk faktörleri yoksa mesane kanseri riskini artırmadığını kaydeden Doç.Dr. Burak Özkan toplumda çok fazla bilinmeyen mesane kanserine yol açan etkenleri ve belirtilerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

KENDİNİ NASIL BELLİ EDİYOR?

Doç.Dr. Burak Özkan mesane kanserinin en çok idrarda kan görülmesi ile kendini belli ettiğini belirterek “Ağrısız olarak idrarda kan görülmesi (hem kişinin kendi gördüğü hem de gözle fark edilmeyen sadece idrar tahlilinde saptanan) en sık bulgudur. Başka yakınma olmadan sadece idrarda kan görülmesi veya idrar tahlilinde kan saptanması bu hastalığın en önemli belirtisi olup özellikle kişide risk faktörleri varsa mutlaka tam bir ürolojik değerlendirme yapılması gereklidir” dedi.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUYLA KARIŞABİLİYOR

Hastaların diğer şikayetleri ise ani idrar isteği, idrar yaparken yanma ve sızlama, idrar sıklığında artış ve ilerlemiş hastalıkta böbreklerde ağrı ve böbrek fonksiyonlarında bozulma olabiliyor.

Doç.Dr. Burak Özkan “Ani idrar isteği, idrar yaparken yanma ve sızlama ve idrar sıklığında artış aslında çok sık görülen ve genellikle idrar yolu enfeksiyonları veya prostat hastalıkları ile ilgili yakınmalar olup bu durumların düşünülmediği durumlarda mesane tümörleri olasılığı da göz önünde bulundurulmalı” derken mesane kanserinde ayırt edici en önemli özelliğin ağrısız kanama olduğunu vurguladı. Bu hastalarda hem görüntüleme yöntemleri hem de sistoskopik değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.

MESANE KANSERİNİN 3 NEDENİ

1-TÜTÜN KULLANIMI

Mesane kanseri için en önemli risk faktörü sigara. Hatta tek başına bu kanserin yaklaşık yarısından sorumlu! Öyle ki sigara bırakılmış olsa bile hiç kullanmamış biriyle aynı risk seviyesine inmesi için 20 yıl geçmesi gerekiyor. Son yıllarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan ve masum zannedilen nargile de kansere zemin hazırlıyor!

2-KİMYASAL MADDELER

Petrol, deri, metal, tekstil ve boya sanayii gibi kimyasal maddelerin yoğun olarak kullanıldığı yerlerde çalışmak da mesane kanseri riskini artırıyor. Hele bir de bu sektörlerde çalışan kişiler sigara içiyorsa risk çok daha fazla oluyor.

3-FAZLA KLOR

İçme sularında fazla klor mesane kanserine zemin hazırlayan etkenlerden birisi. Fazla klorun yanı sıra arsenik vb. maddelerin de karsinojenik etkileri olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konuluyor.



