Meşe balının faydaları

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, meşe balının fenolik bileşenleri yönünden zengin olduğunu belirterek, "5 kat daha fazla antioksidan karaktere sahiptir. Bu da demek oluyor ki meşe balının vücudun savunma sistemini kuvvetlendirici etkisi yüksektir" dedi. "Yaptığımız araştırmada bu balın çok kıymetli olduğunu tespit ettik. Meşe balı, fenolik bileşenleri yönünden zengin olup, 5 kat daha fazla antioksidan karaktere sahiptir. Bu da demek oluyor ki meşe balının vücudun savunma sistemini kuvvetlendirici etkisi yüksektir" diye konuştu.





İşte o balın hikâyesini üreticisinden dinleyelim…





Kırklareli'nin Bulgaristan sınırına uzanan Istıranca Dağlarının kıvrımlı, geçit vermeyen sık meşe ormanları, çalılıkları , çokça çeşit rengarenk çiçekleri, köy çeşmeleri, dağların arasından gelen dere şırıltıları arasından doğanın kokusunu içinize çeke çeke yüksekçe bir alanda Bulgaristan sınırına sıfır mesafede kurulmuş Babamın Balları’nın bulunduğu eski bir Balkan köyüne ulaşıyoruz.

Sonrası mı ?

Sonrası güzel köy insanları, samimiyet, doğallık, paylaşmanın güzelliği.. bunun yanında;Toprak yollar , kerpiçten eski evlerin çiçekli bahçelerinde üzerinde yemeklerin piştiği , güğümlerin kaynayarak taşıp tısssladığı bahçenin tam ortasına yerleşmiş peçkanın (kuzine) verdiği duygu yani "hayat" diyeceğiniz bir ambiyans. Daha ne olsun..Büyük dedem yerleşmiş önce köyümüze sonra dedem ve babam bu köyde doğmuş ve hala yaşamlarımızı burada sürdürüyoruz. Dedem Hasan Osman Eti köyün ilk arıcılarından kendisi karakovan bal üretiminde çok usta idi. Çocukluğumda edindiğim izlenimler sonrasında aldığım profesyel eğitimin sonrasında nesilden nesile aktarılan arıcılık hobisi bizaati bana kadar ulaşmış ve bu mucizevi ürün benimde dünyama dahil oluvermiştir. Bir kadın girişimci olarak mevcut olanaklarımı kullanarak bal severlere büyük bir hassasiyet ve en doğal hali ile sizlerin beğenisine sunmayı ve bundan mutlu olmayı hedefliyorum.

Haydi bakalım bal tadında bir yaşam sizlerin olsun.

Şifa kısmında bizim balımız bu görkemli ağacın haziran ve temmuz aylarında gündüzleri sıcak, geceleri ise soğuk olması ile oluşan ısı farkı meşe yapraklarında salgı oluşturur ve bu salgıyı toplayan arılar, kovanlarına bal ile birlikte adeta sağlık taşırlar. Meşe balının antioksidan bakımından zengin olması, üniversitelerde araştırma yapan öğretim görevlilerinin de dikkatini çekmiştir. Antioksidan deposu Meşe balı yapılan araştırmalarda fenolik bileşenleri yönünden zengin olduğu ve 5 kat daha fazla antioksidan karaktere sahip olduğu görünmüştür. Bu da demek oluyor ki meşe balının vücudun savunma sistemini kuvvetlendirici etkisi yüksektir. Solunum yolu enfeksiyonları, mide rahatsızlıkları, yara ve yanıklar, en önemlisi de kanser hücrelerinin oluşumuna karşı bu ürünler doğal birer besin kaynağıdır.

Meşe balı yapılan araştırmalara göre diğer ballara oranla daha fazla antioksidan karektere sahip ve fenolik bileşenler yönünden diğer ballara oranla beş kat daha fazla. Bu bileşenlerin başında gelen kafeik asit fenetil ester ,gallik asit,ve ellagik asit birçok hastalık ve kanser türüne karşı savaşıyor . Bu balın koyu renkli oluşuda açık renkli ballara oranla daha fazla antioksidan barındırdığının bir kanıtıdır.















