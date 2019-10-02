Mesleği bıraktı ama öğrencilerini bırakmadı

Gamze Tuysuz okuyup Fen Bilimleri Öğretmeni oldu ama atanamadı. Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda geçen yıl ücretli olarak fen bilgisi öğretmenliği yaptı, 120 öğrenciye ders verdi.

Öğretmenliği süresince aileleri ziyaret etti, hepsiyle yakınlık kurdu. Boş zamanlarında bile öğrencileriyle oyun oynadı.

GÖZ YAŞARTAN KARŞILAŞMA

Geçen yıl da atanamayınca bir şirkette işe başladı ama eski öğrencilerini unutmadı. Özellikle iki öğrencisinin kardeşi zihinsel engelli Seda Gökdere (10) ile kurduğu bağ bambaşkaydı.

Gamze Öğretmen önceki gün aileyi ziyaret etti. Seda’nın, öğretmeni sevinç çığlıklarıyla karşılaması gözleri yaşarttı.

DHA