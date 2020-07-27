Günümüzde bir çok kişinin eğitimini aldığı meslekte mutsuz olduğu için ilerleyen yaşlarda alternatif meslek arayışına girdiğini üzülerek görmekteyiz. Bir Natal (Doğum) Haritadan kişinin doğal yetenekleri ve eğilimleri konusunda bilgi sahibi olmak ve bu bilgi ışığında doğru mesleği seçmesi konusunda destek vermek mümkündür. Her bir doğum haritası kişiye özel ve tektir. Meslek seçimi konusunda da bir çok kriter göz önüne alınmalı ve tüm göstergeler incelendikten sonra bir karara varılmalıdır. Takip eden sayılarımızda siz sevgili Posta Gazetesi okuyucularına Meslek Seçiminde haritalarımızda etkili olan element ve burç yerleşimleri ile ilgili göz önüne aldığımız kriterlerle ilgili bilgi veriyor olmaktan mutluluk duyacağım.

Haritasında Ateş Elementi Yoğun Olan Kişiler:

Ateş Elementi yoğun bir enerji, baskın bir kişilik, hızlı ve aksiyona yönelik girişimci bir etki yarattığı için haritasında ateş elementi yoğun olan kişiler ağırlıklı olarak asker, polis, itfaiyeci gibi aksiyonu ağırlıkta mesleklere yönelebilirler. Ateş veya metal ile ilgili her türlü meslek, kendini gösterebileceği, son sözü söyleyebileceği yönetici pozisyonlarını seçmek doğru tercih olacaktır.

Haritasında Toprak Elementi Yoğun Olan Kişiler:

Toprak elementi özünde bağ kurmak ve aynı bir ağaç gibi köklerini toprağın derinliklerine yaymak ister. Çoğunlukla doğadan güç alır. Çiçekçilik, organik tarımcılık, madencilik, arkeolog, jeolog, dağcı gibi toprak ve doğa ile bağ kurabilecekleri mesleklere yönelme eğiliminde olurlar.

Haritasında Hava Elementi Yoğun Olan Kişiler:

Mantık ve zekanın öne çıktığı hava elementi haritasında yoğun alan kişiler ağırlıklı olarak iletişimin her türlü yöntemini kullanabileceği, merakını giderecek, araştırma yapacak, yazacak – çizecek- konuşacak meslekleri seçerler. Yazarlık, avukatlık, televizyon programcılığı , spikerlik, editörlük, elektrik-elektronik mühendisliği gibi meslekler onlar için çok uygundur.

Haritasında Su Elementi Yoğun Olan Kişiler:

Haritasında Su elementi yoğun olan kişiler duygusal, hassas ve yaratıcı olurlar. Sanatçı ruhları olduğundan şair, ressam, müzisyen ve oyuncu olabilirler. Dalgıçlık, yüzücülük, denizcilik ve balıkçılık gibi denizlerle ilgili her türlü meslekte yetenekli ve başarılı olurlar.

Haftaya elementler üzerinden burçlar bazında meslekleri incelemeye devam edeceğiz. Güzel bir hafta geçirmeniz dileklerimle, iyi bayramlar!