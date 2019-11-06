Meslek yüksekokullarına bilişim dersleri

Kongrenin açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geleceğin meslekleri ile ilgili yeni programların önümüzdeki ilk sene sisteme kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi. Geleceğin meslekleri için yeni bir yol haritası belirlediklerini belirten Saraç, meslek yüksekokullarında bilişim teknolojilerini (IT) ders olarak vermeye kararlı olduklarını açıkladı.

Dünyada şu andaki işlerin yüzde 90’ının IT yetenekleri gerektirdiğini belirten Saraç, “Dijital dönüşüm tüm Avrupa ülkelerinde son on yılda 2 milyon yeni iş sahası yarattı. 2005’ten bu yana ülkeler arası veri aktarımı 45 kat arttı. Bu gelişmeler bize gösteriyor ki geleceğin meslekleri bilgisayar bilimleri üzerinde domine ediliyor.

Bu alanda ortaöğretimden itibaren teknik bilginin elde edilmesi kadar elde edilen kapasitenin kullanılabilmesi de önem taşıyor. YÖK yapısal değişim projelerinde bu yıl 16 üniversitede dijital dönüşüm eğitimi verdi. 36 bin 2 öğrenci ve 3 bin 112 öğretim elemanı bu eğitimi aldı” dedi.

‘Müfredatta yeni konular olmalı’

Kongreye katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk ve ortaöğretim müfredatında yazılım teknolojileri ve endüstriyel tasarım gibi konulara daha fazla yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Oktay, teknolojinin bazı meslekleri yok ederken bazı yeni meslekleri de ortaya çıkardığını vurgulayarak, Avrupa Birliği Komisyonu’nun geçtiğimiz nisan ayında yayınladığı raporuna göre dijitalleşme ile son 10 yılda çalışma hayatına 2 milyon yeni iş kolunun katıldığını belirtti.