Eğitim & Kariyer Mesleki eğitimde yeni dönem

Mesleki eğitimde yeni dönem

Eğitim & Kariyer

Mesleki eğitimde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırma çalışmalarına devam ediyor.

04 Kasım 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Bu kapsamda gelecek yıl mesleki ve teknik ortaöğretim bünyesindeki atölyeler etkin kullanılarak, döner sermaye gelirleri yüzde 20 artırılacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları bünyesinde, teknolojik altyapısı güçlendirilmiş yerli ve milli Ar-Ge merkezleri kurulacak. Öğrencilerin buluş ve patent başvurusu yapmaları teşvik edilecek.

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