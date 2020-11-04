Mesleki eğitimde yeni dönem
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırma çalışmalarına devam ediyor.
04 Kasım 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Bu kapsamda gelecek yıl mesleki ve teknik ortaöğretim bünyesindeki atölyeler etkin kullanılarak, döner sermaye gelirleri yüzde 20 artırılacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları bünyesinde, teknolojik altyapısı güçlendirilmiş yerli ve milli Ar-Ge merkezleri kurulacak. Öğrencilerin buluş ve patent başvurusu yapmaları teşvik edilecek.
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