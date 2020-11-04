Mesleki eğitimde yeni dönem

Bu kapsamda gelecek yıl mesleki ve teknik ortaöğretim bünyesindeki atölyeler etkin kullanılarak, döner sermaye gelirleri yüzde 20 artırılacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları bünyesinde, teknolojik altyapısı güçlendirilmiş yerli ve milli Ar-Ge merkezleri kurulacak. Öğrencilerin buluş ve patent başvurusu yapmaları teşvik edilecek.