Mesleki ve teknik eğitimde yeni modeller

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm için düğmeye bastı. Bakanlık bu kapsamda meslek liseliye burs imkanı sunuyor, teknoparkı olan üniversiteye lise açıyor ve meslek liselerine yönelik hem özel sektörle hem de üniversitelerle istihdam garantili protokoller imzalıyor. Aynı zamanda meslek lisesi mezununa, askere alma sürecinde rahatlatıcı imkanlar sunulması için de çalışmalar yapıyor. Bakanlığın mesleki ve teknik liseler için özel sektörle yaptığı protokoller, öğrencilere birçok imkan sunuyor. MEB’in yakın dönemde mesleki ve teknik eğitime yönelik olarak sanayi ve meslek kuruluşlarıyla yaptığı iş birliği çalışmalarını derledik.

Liseyle üniversite iç içe

MEB ile yapılan işbirliği kapsamında İstanbul’da bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünde, İTÜ tarafından İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hazırlanan bu model, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Lisede Bilişim Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojisi ve Denizcilik alanlarında öğretmenler ile öğrencilerin yeterliliklerinin artırılması için mesleki ve teknik eğitimin içeriğini oluşturup yürütülmesine destek olunacak. MEB tarafından İTÜ rehberliğinde Artırılmış Sanal Gerçeklik Laboratuvarı da (AVR) kurulacak. Proje kapsamında, okullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin hizmet içi eğitimleri İTÜ akademisyenlerinin koordinasyonunda yapılacak.

İstihdam imkanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile MEB arasında imzalanan protokole göre, Türkiye genelinde seçilen 11 okulda, öğrencilere İngilizce ve Rusça’nın yanı sıra Arapça, Çince, Almanca veya Fransızca gibi üçüncü dil eğitimi de verilecek. Seçilen okulların mevcut öğrencileri protokol imzalayan işletmelerde ilk mesleki eğitimde staj uygulamalarına nisan ayından itibaren başlayacak. Mezun olan öğrenciler, protokol imzalayan oteller tarafından istihdam edilecek. Üniversite sınavında alanlarında üniversite kazanmaları halinde burs almaya da devam edecekler.

İSO ve İTO iş hayatına hazırlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü de imzalandı. İstanbul’daki mesleki ve teknik eğitim veren 89 okulda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamayı hedefleyen protokol ile mezunların niteliğinin artırılması ve iş hayatına hazırlanması amaçlanıyor.

TOBB İLE ORTAK EĞİTİM MODELİ

MEB ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında imzalanan protokole göre, TOBB ve bağlı oda ve borsalar tarafından okullarda ‘AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyeleri’ kurulacak. Başarılı öğrencilere burs verilecek. Öğrencilere staj ve iş imkanı sağlanacak. İllerde, MEB teşkilatı ve TOBB’a bağlı oda/borsalar tarafından Protokol Yürütme Kurulu (PYK) oluşturulacak. PYK, okul yönetimlerini ve müfredatı şekillendirecek çalışmalar yapacak.

DEĞİRMEN MAKİNELERİ DALI

MEB’in Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği ile imzaladığı protokole göre Çorum, Gaziantep ve Konya’daki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde makine teknolojisi alanı altında ‘değirmen makineleri‘ dalı açılacak ve eğitimlere başlanacak.