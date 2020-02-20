Bu yıl Pepsi, etkileyici futbol kadrosuna iki yeni oyuncu ekledi. Dünya şampiyonu Paul Pogba ve Manchester City’ye aynı dönemde dört kupa getiren Raheem Sterling, altı kez Ballon d'Or şampiyonu olan Leo Messi'ye ve UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinin fatihi Mohamed Salah'a katıldı. Dört oyuncu "Play Never Stops" reklam filminde, son kola kutusu için mücadele ederken en iyi yeteneklerini ve kıvraklıklarını sergiledi.

Reklam filminin çekimi için ikonik müzik videolarıyla tanınan ödüllü film yapımcısı ve yönetmen Henry Scholfield ile çalıştı. Hızlı sahnelerden oluşan “Play Never Stops” reklam filmi, kolanın tadı için futbolcuların ne kadar ileri gidebileceklerini anlatan yaratıcı bir hikâye sunuyor.

Süperstar futbolcularla birlikte futbol reklamında çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Scholfield, “Her futbolcu sahadaki doğallığını ve yeteneğini çekimlere de mükemmel bir şekilde yansıttı. Pepsi’yle, yaratıcı ekibimizle ve tüm post prodüksiyon partnerlerimizle birlikte çalışmak harikaydı. Herkes en iyi atışını yaptı ve ortaya muhteşem bir film çıktı” dedi.

Bu yılın reklam filmine, 2020 Pepsi futbol kampanyası gibi zamanı yansıtan, hızlı, eğlenceli ve enerji dolu Latin şarkısı “Presidente” eşlik ediyor. Sanatçı/yapımcı WOST'ın solisti Ginette Claudette'in seslendirdiği şarkı, markanın müzikteki yeni nesil yetenekleri desteklediğinin de bir göstergesi.

Dünya çapında 80'den fazla ülkede sürecek olan kampanya, markanın sevdikleri şeyleri yaşamaları konusunda hayranlarına cesaret veren sloganı “Futbolu Doyasıya Yaşa” çerçevesinde yürütülecek. Uluslararası kampanya kapsamında, kamera arkası film, sınırlı sayıda üretilen oyuncu temalı kutular, mağaza içi ve dışı satış noktalarında Pepsi ve Pepsi Max koleksiyonu da yer alıyor.

“Bu kampanyada yer almak her zamanki gibi çok eğlenceliydi” diyen Leo Messi, “Yeni bir futbolcu kadrosu, heyecan verici mücadeleler, eğlenceli ve yaratıcı bir filmle buluştu. Kampanya kesinlikle kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacak” dedi.

Reklam filmiyle ilgili Mohamed Salah, “Bir yıl sonra yeni bir global futbol kampanyası için çalışmak harika. Bu filmin futbolseverlerin hoşuna gideceğine eminim” derken, Paul Pogba ise şu yorumu yaptı: “Yeni reklamını çekmek çok eğlenceliydi. Umarım bu yılın kampanyasıyla, tutkularını kucaklamak ve sevdikleri şeyleri yapmak konusunda hayranlarımızı yüreklendirmeye devam ederiz.”

Raheem Sterling ise “Pepsi futbol takımının bir parçası olmak heyecan verici. Bu yılın reklam filmi, hareketli bir müziği, tarzı ve en önemlisi şaşırtıcı futbol hamleleri sayesinde çok enerjik” dedi.

“Bu canlı ve enerjik kampanyayı başlattığımız için çok heyecanlıyız diyen PepsiCo Global İçecek Pazarlama Başkan Yardımcısı Natalia Filippociants şöyle devam etti: “En iyi futbolculardan bir takım kurduk, kültürel etkilerini saha dışına taşıdık ve şaşırtıcı paslaşmalar, çalımlar ve bolca kahkahayla sıra dışı anlar kaydettik. Amacımız, eğlendirilen insanları göstermek yerine reklamın enerjisine odaklanıp insanları eğlendirmekti. Umuyoruz ki bu “Play Never Stops” filmlerini çekerken aldığımız keyfi izleyiciler de alır.”



