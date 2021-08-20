Mesut Akusta son zamanlarda TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizinde canlandırdığı karakter ile büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Sevilen sanatçının beyin kanaması geçirerek acil ameliyata alındığı haberinin ardından Mesut Akusta’nın sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Diğer yandan, pek çok kişi de Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında ve nereli? araması yapıyor…

MESUT AKUSTA'NIN DURUMU NASIL?

Mesut Akusta’nın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Usta oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Mesut Akusta’nın beyin kanaması geçirdiğini söyledi.

Şafak Özbir Akusta, usta oyuncunun 3 saat ameliyatta kaldığını ve ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti ve usta oyuncunun şu an yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Mesut Akusta, babasının vefatının ardından ailesiyle birlikte Ankara'da yaşamaya başladı. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da alan usta oyuncu, Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı.

Tiyatroya adımını Ankara'da çocuk oyunları ile atan Mesut Akusta, 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997’de Nezihe Araz'ın kaleme aldığı Cahide oyununda rol aldı. Atları da Vurdular Fehim Paşa Konağı ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 tarihinde kaza geçiren Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştı.

MESUT AKUSTA’NIN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER