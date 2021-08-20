Magazin Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyin kanaması geçirmişti, Mesut Akusta'nın durumu nasıl?
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Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyin kanaması geçirmişti, Mesut Akusta'nın durumu nasıl?

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Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyin kanaması geçirmişti, Mesut Akusta'nın durumu nasıl?

Mesut Akusta’dan gelen son dakika haberi sevenlerine üzdü. 19 Ağustos Perşembe akşamı beyin kanaması geçiren usta oyuncu acil ameliyata alınırken, sağlık durumuna ilişkin ilk bilgiyi eşi Şafak Özbir Akusta paylaştı. İşte, Mesut Akusta hakkında merak edilenler ve sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler…

20 Ağustos 2021, Cuma 09:30 Son Güncelleme:
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Mesut Akusta son zamanlarda TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizinde canlandırdığı karakter ile büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Sevilen sanatçının beyin kanaması geçirerek acil ameliyata alındığı haberinin ardından Mesut Akusta’nın sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Diğer yandan, pek çok kişi de Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında ve nereli? araması yapıyor…

MESUT AKUSTA'NIN DURUMU NASIL?

Mesut Akusta’nın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Usta oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Mesut Akusta’nın beyin kanaması geçirdiğini söyledi.

Şafak Özbir Akusta, usta oyuncunun 3 saat ameliyatta kaldığını ve ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti ve usta oyuncunun şu an yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Mesut Akusta, babasının vefatının ardından ailesiyle birlikte Ankara'da yaşamaya başladı. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da alan usta oyuncu, Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı.

Tiyatroya adımını Ankara'da çocuk oyunları ile atan Mesut Akusta, 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997’de Nezihe Araz'ın kaleme aldığı Cahide oyununda rol aldı. Atları da Vurdular Fehim Paşa Konağı ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 tarihinde kaza geçiren Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştı.

MESUT AKUSTA’NIN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

  • 1993: Son Söz Sevginin
  • 1998: Deli Yürek- Burhan
  • 1998: Affet Bizi Hocam
  • 1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist
  • 2001: Güz Gülleri
  • 2001: Benimle Evlenir Misin?
  • 2003: Kurşun Yarası- Rıza
  • 2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay
  • 2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur
  • 2007: Sessiz Fırtına
  • 2008: İpsiz Recep- Şerif
  • 2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık
  • 2009: Umut- Turan Bey
  • 2009: Ezel
  • 2011: Ay Tutulması- Şevket
  • 2013: Karagül- Kendal Şamverdi
  • 2016: Köroğlu- Bolu Beyi
  • 2017: Yıldızlar Şahidim- Fikret
  • 2017: Ölene kadar- Tekin Zerdan
  • 2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem
  • 2018: Börü- İrfan Aladağ
  • 2019: Yedinci Koğuştaki Mucize
  • 2021: Teşkilat

 

 

 

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