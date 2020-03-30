Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinden müjdeli haber geldi
Arsenal'da forma giyen Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, baba olduğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
30 Mart 2020, Pazartesi 23:03 Son Güncelleme:
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İngiltere'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019'un haziran ayında dünyaevine girmişti.
Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinin Eda adını verdikleri kızları dünyaya geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özil, "Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, Amin." ifadelerini kullandı.
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