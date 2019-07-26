Mesut Özil saldırıdan sonra ilk kez konuştu!

Mesut Özil, "Farklı bir deneyimdi; ama şu anda iyiyiz" diye konuştu.

TAKIM ARKADAŞI İLE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Arsenal'da forma giyen yıldız futbolcu, 25 Temmuz Perşembe günü motorlu iki soyguncu tarafından saldırıya uğramış ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın da yardımıyla olaydan zarar görmeden kurtulmuştu.

Saldırganlar henüz yakalanamazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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